Ледь не загинула через аварійний фасад

У центрі міста на жінку впала ліпнина. Постраждалу екстрено шпиталізували. Місцеві, ще мешкають в будинку, скаржаться на комунальників. Мовляв ті давно знали про проблему, та нічого не вдіяли.

Вулиця Михайла Грушевського, самісінький центр міста. На відео з камер спостереження видно, як величезні кам‘яні брили падають на перехожих. Частина уламків – трощить лобове скло припаркованої поруч автівки. Удар був такої сили, що буквально розірвав взуття перехожій. Швидкою тридцяти п’яти річну жінку доправили до лікарні. На щастя, зараз її життю нічого не загрожує, постраждалу відпустили додому. Перехожі твердять, в центрі Дніпра такі випадки – не рідкість. Будинок, з якого впала брила, обслуговує КП “Жилсервіс-2”. Мешканці жаліються, неодноразово зверталися до комунальників, проте все марно. У КП “Жилсервіс” натомість твердять – жодних скарг від мешканців не надходило. Обіцяють найближчим часом розібратися в ситуації. Чи компенсують збитки жінці та власнику авто – комунальники поки не коментують.