Винагорода за звістку про вбивцю котів

01.07.2019 18:42

Вбиті по-звірячому. За три місяці – зо два десятки решток замордованих тварин знаходили по всьому місту. Останній випадок стався на Миколи Руденка – колишньої Войцеховича, де виявили котів з відрізаними лапами. Сьогодні заступник мера Дніпра Михайло Лисенко оголосив, що готовий віддати за імена шкуродерів свій повний оклад – тридцять одну тисячу гривень. Після оприлюднення такої інформації на Фейсбуці, жителі Дніпра не залишилися осторонь і розмір винагороди зріс до п’ятдесяти тисяч! Виявити вбивць тварин вкрай важливо. Адже після тренування на котиках та собачках, вони нерідко переходять на людей.

Інші новини

Розпочали ремонт дорожнього покриття на Житломасиві Перемога-4

02.07.2019 18:16

Три офіційні пляжі на величезне місто

02.07.2019 18:14

Обіцяють компенсувати витрати на лікування

02.07.2019 18:09

Зберегти архітектурну ідентичність Дніпра

02.07.2019 18:08

Дві сотні незаконних кіосків знесли у Дніпрі з початку року

02.07.2019 18:06

Не голосування, а знущання

02.07.2019 18:02