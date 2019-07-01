Винагорода за звістку про вбивцю котів

Вбиті по-звірячому. За три місяці – зо два десятки решток замордованих тварин знаходили по всьому місту. Останній випадок стався на Миколи Руденка – колишньої Войцеховича, де виявили котів з відрізаними лапами. Сьогодні заступник мера Дніпра Михайло Лисенко оголосив, що готовий віддати за імена шкуродерів свій повний оклад – тридцять одну тисячу гривень. Після оприлюднення такої інформації на Фейсбуці, жителі Дніпра не залишилися осторонь і розмір винагороди зріс до п’ятдесяти тисяч! Виявити вбивць тварин вкрай важливо. Адже після тренування на котиках та собачках, вони нерідко переходять на людей.

Продовжити читання