Загадкова суддівська гуманність

У Дніпрі підозрюваних у зухвалому вбивстві 48-річного чоловіка раптово відпустили під домашній арешт. Нагадаємо, на початку квітня двоє п’яних молодиків на світанку побили малознайомого їм чоловіка та кинули бідолашного у річку. Той захлинувся і загинув. Жаливу розправу над жертвою кати детально зафільмували на мобільний телефон. Моторошне відео і стало головним доказом їхньої провини. Двом підозрюваним 23-х та 26-років, яких одразу ж запроторили у СІЗО, світило довічне ув’язнення. Утім, Кіровський райсуд Дніпра зненацька переглянув запобіжний захід, – і випустив їх під домашній арешт. Аргумент приголомшливий – “гарна характеристика з місця проживання”. Така ухвала ошелешила не лише родичів загиблого, а й прокуратуру:

“Колегією суддів кіровського районного суду було необґрунтовано змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт у зв’язку з цим прокуратурою подано апеляційну скаргу до апеляційного осуду.”

Апеляція вж подана. Тепер усі сторони процесу в очікуванні вирішального судового засідання.