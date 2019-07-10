Він пройшов полон, суди на Батьківщині та знову повернувся на фронт, але загинув від ворожого обстрілу. У Дніпрі попрощалися із бійцем 53-ої окремої механізованої бригади Владиславом Локтіоновим. 7 липня чоловік загинув під Торецьком – ворожа міна потрапила просто у бліндаж, де був боєць і жодного шансу йому не залишила.

Вулиця Татарська. У дворі зібралися родичі, друзі та бойові побратими Владислава Локтіонова. Чоловік народився та мешкав у Дніпрі, працював у сфері будівництва. На фронт пішов 2015-го, потрапив у полон, де пробув майже 2 роки. Після довгоочікуваного звільнення та повернення на Батьківщину почалися суди. Владислава звинуватили у дезертирстві.

Тільки-но отримав рішення суду, який його виправдав, боєць підписав контракт та знову вирушив на передову, проте в іншу бригаду. Там гранатометником встиг прослужити усього місяць.7-го липня Владислав Локтіонов загинув від ворожої міни під селищем Південне. Владиславові було 42. У нього залишився семирічний син та матір.