Джаз на Дніпрі-2019

Джазовий фестиваль, обіцяють його організатори, буде не менш насиченим, ніж минулого року. На поціновувачів джазу чекає справжній зірковий десант. Свято джазу у Дніпрі. Протягом 4-х днів з 18 по 21 липня Дніпро перетвориться на справжню музичну столицю. 70 найвідоміших джаз-виконавців та гуртів з 11 країн світу створять незабутню атмосферу для всіх поціновувачів цього мистецтва. Цьогорічний фестиваль, обіцяють його організатори, буде не менш насиченим. На поціновувачів джазу чекає справжній зірковий десант.

Однією з цьогорічних новинок стане понтонний міст. Його сконструюють спеціально до відкриття фестивалю аби гості могли дістатися острова найкоротшим шляхом. Нудьгувати ж на святі музики – не буде ніхто, запевняє його піар-директорка. Цьогоріч тут вони організували спеціальний фестивальний простір.

20 та 21 липня головне музикально дійство відбудеться на Монастирському острові. Саме ж свято джазу почнеться раніше, на міських майданчиках. 18 липня, наприклад, на сцені у самісінькому центрі Дніпра.

Свято джазу у Дніпрі триватиме 4 дні – з 18-го по 21 липня. Початок концертів пів на сьому. Очікується, що лише на Монастирському острові концерти відвідають до 14 тисяч гостей.