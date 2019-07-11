Проводили оплесками в останню путь

З життя пішов Михайло Григорович Некрич. Заслужений діяч мистецтв України, композитор, музикант, засновник та беззмінний керівник зразкового дитячого ансамблю “Мастерок”. Лише у травні наша редакція робила сюжет до Дня народження відомого колективу. Михайло Некрич надавав знімальній групі інтерв’ю. У свої 78 років він був дуже активною, творчою людиною, пишався своїми вихованцями. І завжди говорив лише про них.

Прощання із митцем проходить у стінах філармонії. Саме тут у 1975 році Михайло Некрич й створив свій легендарний колектив співучих та граючих дітей. Потім “Мастерок” оселявся у різних закладах. Але завжди концерти юних виконавців дивували професійністю.

Випускники “Мастерка” не втрачають зв’язків, зустрічаються під час днів народжень колективу. Наприклад, у травні “Мастерку” виповнилося 44 роки. Михайло Григорович тоді підсумовував минуле , але більш радів тому, що є.

Священнослужителі сьогодні згадували, який вплив на них мав альбом “Святкових колядок”, створений композитором. Це справжня духовна музика, кажуть вони. Відомо, що хрещення Михайло Некрич прийняв вже у поважному віці.

Говорили про те, що талант Михайла Некрича був універсальним. Він не лише був прекрасним викладачем у дитячому колективі. Безліч музичних проєктів створювалися в театрах Дніпра за його участю. Втілювалися вистави з його музикою, звучали пісні, створювались чисті, якісні звуки.

Саме твори будуть зберігати присутність цієї людини поряд з нами – впевнені музиканти, артисти і багато людей інших професій, що пам’ятатимуть Михайла Некрича.

Михайла Некрича поховали на Сурсько-Литовському цвинтарі.