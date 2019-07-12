Магічне попередження

У меморіальному Будинку-музеї Дмитра Яворницького впало й розбилося дзеркало – експонат унікальної колекції. Співробітники вважають, що це сталося через роботу важкої техніки на будівельному майданчику поряд із музеєм. Саме вона викликає вібрацію, небезпечну для старовинної будівлі. Але без заповітів та магічних знаків в цій історії не обійшлося. На що вони натякають?

Місяць тому зі стіни у вітальні впала одна з картин. Постраждала рама. Реставратори відновили картину. Тоді цей випадок не пов’язували із зовнішніми факторами. Та от коли впало ще й дзеркало, співробітники музею помітили на стіні нові тріщини. І вирішили – без впливу з боку сусіднього будівництва тут не обійшлося.

Дзеркало не було меморіальним, тобто не належало родині Яворницьких, а лише копіювало старовинні предмети. В тому числі й за масивністю. Але його падіння нанесло шкоду іншим експонатам – вже меморіальним. Пошкодило пристінний стіл, він до речі є меморіальним, належав родині Яворницьких. І меморіальний рушник теж на ньому є з ініціалами Дмитра Яворницького.

Щоб уникнути подальшого руйнування, в адміністрації Історичного музею, до якого належить садиба Яворницького, вирішили : змінити всі кріплення для картин, світлин й предметів. А на тріщинах стін встановити спеціальні маячки. І, звичайно, попередити усіх причетних до небезпечного процесу.

Директор каже: для того, щоб зберегти українські музеї, потрібні зміни у законодавстві. Але поки належної уваги з боку уряду унікальні скарбниці не відчувають. У лютому в головному експозиційному корпусі Історичного музею обвалилася стеля. За чотири місяці її вдалося відремонтувати власними силами.

У музеї сподіваються, що до судових позовів у випадку з садибою Яворницького справа не дійде. І поки намагаються домовитися із будівельниками.

Екскурсії у садибі Яворницького призупинили. Чекають експертних висновків й спостерігають за маячками. З великим хвилюванням.

Портрет Яворницького роботи художника Красицького серед усіх живописних експонатів є найціннішим. Тут кажуть, поки що – картина тримається міцно.