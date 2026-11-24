Жах у Дніпрі: Зруйновані будинки та рятувальна операція! Російські обстріли Дніпра призвели до руйнування багатоквартирного будинку та поранень серед цивільних мешканців.

Ворожий удар прийшовся у дах житлового будинку, що спричинило серйозні пошкодження кількох квартир. На місці події продовжують працювати екстрені служби, які розбирають завали та збирають уламки снарядів, попри постійну небезпеку повторних атак. Це черговий трагічний епізод, який демонструє, як війна в Україні продовжує руйнувати життя мирних людей.

Ми продовжуємо оперативно висвітлювати актуальні новини Дніпра, щоб ви знали про ситуацію в місті та області. Фахівці на місці працюють в умовах підвищеної загрози, аби допомогти постраждалим та ліквідувати наслідки ворожої агресії.

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