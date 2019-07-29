Звільнено начальника управління Нацполіції області

Віталія Глуховерю звільнили з посади начальника управління Нацполіції області після скандалу з КОРДом та затриманням патрульних.Нагадаємо: два дні тому у мережі з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службове авто Глуховері за порушення правил дорожнього руху ще у 2018-му. Тоді водій відмовився визнати порушення і намагався поїхати з місця подій. Згодом туди прибув спецпідрозділ КОРДу і затримав поліцейських. Їх доставили у кабінет Глуховері, де він “ввічливо” пояснив патрульним, що автомобіль з такими номерами затримувати не можна. Ця історія потрапила у соцмережі й одразу набула резонансу. Отже, сьогодні на місце Глуховері назначений Артем Васицький. Він обіймав посаду заступника начальника Головного Управління – начальника кримінальної поліції.

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