Вибух гранати у Нікополі – двоє постраждалих

29.07.2019 17:56

Надвечір неділі в приватному секторі розірвалася бойова граната, двоє людей постраждали. Боєприпас під автівку місцевого підприємця кинув вісімнадцятирічний хлопець. Сьогодні його затримала поліція. На щастя всю силу вибуху взяла на себе машина. Її власник від госпіталізації відмовився, наразі він перебуває вдома, інший пасажир – у лікарні з осколковими пораненнями. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею замах на вбивство. Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

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