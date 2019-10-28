Інсульт вражає несподівано

Інсульт займає перше місце серед причин смерті українців. Щороку він розбиває понад 140 тисяч людей, майже третина з них – помирає. Лікарі твердять – усе через те, що зволікають зі зверненням за кваліфікованою меддопомогою. Як вчасно розпізнати інсульт, допомогти хворому та запобігти захворюванню – далі в сюжеті Владислава Авдієнка.

Нелю Яківну інсульт вклав на лікарняне ліжко тиждень тому. Її чоловік розповідає: Одразу запідозрив удар, проте швидку викликав тільки наступного дня.

До лікарні Мечникова жінка потрапила тільки через добу після інсульту. Зараз вона насилу рухає правими кінцівками і майже не говорить.

В сусідній палаті після інсульту одужує Тетяна. 10 днів у лікарні – й вона вже впевнено говорить.

Та навіть сама ходить. Їй лікарі встигли допомогти протягом перших годин після інсульту. Коли все сталося, поруч була подруга.

Аби врятувати хворому життя та зменшити ризик інвалідності є всього 4 години, твердять лікарі. Через інсульт, мозку бракує кисню, його клітини швидко руйнуються. Що більше їх загине, тим менше шансів у хворого.

Перші ознаки інсульту варто знайти кожній людині. Увага, запам’ятовуйте:

1. Порушення мови: хворий не може нормально вимовляти слова або не розуміє вас.

2. Слабкість та заніміння кінцівок, втрата рухливості.

3. Порушення міміки обличчя, приміром, несиметрична усмішка.

3. Запаморочення, що унеможливлює ходьбу, раптова втрата свідомості.

4. Гострий головний біль, що ніби пронизує череп.

Якщо є бодай один із симптомів, негайно викликайте швидку. Поки медики в дорозі, треба обов’язково контролювати тиск.

Вже після трьох діб у лікарні на пацієнтів чекає реабілітація.

Наскільки вона буде довгою й успішною – залежить від віку пацієнта, перенесених хвороб та головне – своєчасно наданій допомозі. Фахівці додають: інсульт – не тільки медична проблема, а й соціальна. Бо люди часто не зважають на причини, що призводять до удару.

Інсульт найчастіша причина інвалідності. Понад третина хворих люди працездатного віку. Україна – серед лідерів у Європі за кількістю смертей від інсульту. У нас помирають до 40% пацієнтів упродовж місяця після крововиливу, тоді як у розвинених країнах смертність становить усього 10 – 15%.