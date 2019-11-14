Кілометрові черги та відсутність автобусів на маршрутах

Мешканці Лівобережжя Дніпра потерпають від транспортного свавілля. У віддалених районах людям доводиться чекати годинами, аби виїхати з зупинок. Зі скаргами на недостатню кількість транспортних одиниць, пасажири звертаються до народного депутата по 24 округу, Дмитра Кисилевського. За його ініціативи відбулися перевірки недобросовісних перевізників.

Довжелезні черги, переповнені салони та один спринтер на весь маршрут. Ситуація з громадським транспортом у деяких районах Дніпра буквально критична. Особливо на віддалених житломасивах: Придніпровський, Ігрень та інших.

Фактично відрізані від інших частин міста і мешканці Ігрені. Для людей, які живуть за обласною психіатричною лікарнею, повинен працювати автобус №54. Однак на всьому маршруті тут одна!!! транспортна одиниця.

Схожа проблема і у мешканців селища Рибальске. Просто неба їм доводиться годинами очікувати транспорту.

Аби про їх проблеми нарешті почули, люди звертаються по допомогу до народного депутата Дмитра Кисилевського.

Аби допомогти мешканцям Лівобережжя у вирішенні їх транспортних проблем, Дмитро Кисилевський звернувся до представників профільного департаменту міської ради. За його ініціативи були проведені перевірки проблемних перевізників.

“Департамент виявив чисельні недоліки в роботі цих автоперевізників і поставив їм термін – 1 місяць для того, щоб ці недоліки врегулювати й для того, щоб люди отримували нормальний транспортний сервіс. Це стосується таких маршрутів як сьомий, двадцять перший, тридцять сьомий, п’ятдесят четвертий.”

За результатами перевірок, більшість маршрутів почали виправляти свої недоліки. На одних — люди зможуть узгоджувати графік руху з перевізниками, на інших — автобусів додасться. Однак найпроблемнішим виявився маршрут №134.

“Зараз ми знову бачимо, що маршрут приходить до нестабільної роботи. Тому надіслали вимогу 31 жовтня і протягом місяця плануємо інспектувати. Якщо робота не буде виправлена, то до кінця цього місяця буде розірваний договір.”

У разі подальших виявлень недобросовісних перевізників, Дмитро Кисилевський закликає мешканців Лівобережжя повідомляти про такі випадки до його приймальні. Перелік проблемних маршрутів передадуть на розгляд до міської ради.