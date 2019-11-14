Мистецтво навчати

У Дніпрі розпочався відбірковий етап всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2020». За почесне звання педагоги змагатимуться у чотирьох номінаціях: “історія”, “хімія”, “початкова школа” та “образотворче мистецтво”. Конкурсний відбір почали з останньої номінації. Перший день змагань – бачили наші журналісти.

Ольга Волкова викладає образотворче мистецтво вже сім років. Тож аби випробувати свої сили та отримати новий, цікавий досвід – і подала заявку на конкурс. На уроках найбільше полюбляє робити з дітьми ляльки-мотанки.

“Я кажу дітям, що їм трудове навчання та образотворче мистецтво завжди знадобляться у їхньому житті тому, що це образне мислення.”

На участь у цій номінації подали заявки 10 вчителів. Лише 5 з них — з Дніпра. Інші — з Кам’янського, Марганця, Підгороднього і Солоного. Організатори конкурсу підготували для учасників 2 насичені дні змагань.

“Це у нас виставка творчості учителя і їхніх учнів, це методичний практикум, потім буде тестування зі знання предмету, педагогіки та психології і останнє це буде майстер-клас.”

Конкурсанти проводитимуть відкритий урок для учнів 45-ї школи. Крім того, їм потрібно підготувати цікаві завдання і для своїх колег. Оцінюватимуть педагогів члени журі, які теж колись брали участь у цьому конкурсі.

“Так – це найсміливіші люди. Тому що не тільки уроки проводити, а й знайти час, сили, натхнення підготуватися і себе презентувати. Вони вчаться одне у одного, і навіть готуючись вони нове для себе ще й ще пізнають.”

Переможців в усіх номінаціях оголосять вже до кінця листопада. Вони отримають нагороди від міської влади. Крім того, зможуть поборотися за звання “Вчитель року” на наступному етапі конкурсу.