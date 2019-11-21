Ведуча 11-го телеканалу вирушає на конкурс Місіс Всесвіт-2019

Її краса підкорила Україну. Тепер – час дивувати світ! Чарівна ведуча 11-го телеканалу Ганна Демішева, яка перемогла на всеукраїнському конкурсі та отримала титул “Mrs Beauty”, вирушає до Америки! У неї дуже почесна місія. Адже вона – єдина учасниця від України у конкурсі Місіс Всесівт 2019. Про етапи підготовки – далі у сюжеті.

Ведуча, мама двох дітей, спортсменка та просто чарівна жінка. Наша Ганна Демішева буде змагатися за титул Місіс Всесвіт 2019. Братимуть участь у престижному конкурсі понад пів сотні жінок з усього світу. Аня зізнається: дуже хвилюється. Адже вона – єдина представниця від України.

“Основною метою є, звісно, представити Україну на вищому рівні. І я буду до цього йти аби потрапити до 10 найкращих з 52 учасниць. Не знаю, чи це вдасться, але я ставлю собі це за мету.”

У конкурсі Mrs. World беруть участь представниці країн віком від тридцяти до п’ятдесяти років. Вони успішні та привабливі жінки – це головні критерії, за якими відбирають учасниць. Над образом Ані працює команда професіоналів, адже на конкурсі треба вражати. Ретельно підбирають кожну деталь.

Не менше уваги приділяють і волоссю – головній прикрасі кожної жінки.

Збори на конкурс тривають вже тиждень. Головне питання – які сукні обрати. В Ані їх вже заготовлено п’ять штук. І це не фінальна цифра. Бо одяг має підходити під головний аксесуар – корону.

“Ось такі корони в мене заготовлені з собою. Одну візьмемо для фотосесії, а ця – для національного костюма.”

Участь у конкурсі коштує чимало, тому Аня запрошує доєднатися до спонсорської допомоги усіх бажаючих. До Штатів вона вилітатиме вже цієї неділі.