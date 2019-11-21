Ведуча 11-го телеканалу вирушає на конкурс Місіс Всесвіт-2019

21.11.2019 18:46

Її краса підкорила Україну. Тепер – час дивувати світ! Чарівна ведуча 11-го телеканалу Ганна Демішева, яка перемогла на всеукраїнському конкурсі та отримала титул “Mrs Beauty”, вирушає до Америки! У неї дуже почесна місія. Адже вона – єдина учасниця від України у конкурсі Місіс Всесівт 2019. Про етапи підготовки – далі у сюжеті.

Ведуча, мама двох дітей, спортсменка та просто чарівна жінка. Наша Ганна Демішева буде змагатися за титул Місіс Всесвіт 2019. Братимуть участь у престижному конкурсі понад пів сотні жінок з усього світу. Аня зізнається: дуже хвилюється. Адже вона  єдина представниця від України.

“Основною метою є, звісно, представити Україну на вищому рівні. І я буду до цього йти аби потрапити до 10 найкращих з 52 учасниць. Не знаю, чи це вдасться, але я ставлю собі це за мету.”

У конкурсі Mrs. World беруть участь представниці країн віком від тридцяти до п’ятдесяти років. Вони успішні та привабливі жінки  це головні критерії, за якими відбирають учасниць. Над образом Ані працює команда професіоналів, адже на конкурсі треба вражати. Ретельно підбирають кожну деталь.

Не менше уваги приділяють і волоссю  головній прикрасі кожної жінки.

Збори на конкурс тривають вже тиждень. Головне питання  які сукні обрати. В Ані їх вже заготовлено п’ять штук. І це не фінальна цифра. Бо одяг має підходити під головний аксесуар  корону.

“Ось такі корони в мене заготовлені з собою. Одну візьмемо для фотосесії, а ця  для національного костюма.”

Участь у конкурсі коштує чимало, тому Аня запрошує доєднатися до спонсорської допомоги усіх бажаючих. До Штатів вона вилітатиме вже цієї неділі.

 

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