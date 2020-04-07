На Дніпропетровщині кількість інфікованих за добу збільшилася на 12 осіб

В Україні черговий антирекорд – 143 нових хворих на коронавірус за добу! Станом на 17:00, вівторка загалом підтверджено 1462-а випадки. На Дніпропетровщині ж кількість інфікованих за добу збільшилася на 12 осіб і становить понад два десятки. Усі подробиці далі у сюжеті.

Тим часом в Україні кількість хворих на коронавірус впевнено наближається до півтори тисячі. Найбільше нових випадків реєструють в Івано-Франківський області – 44 за добу. 19 – у Києві. Там й досі – найбільша кількість хворих – 253. Далі йде Буковина, де 247 інфікованих. Понад 160 на Тернопільщині й Івано-Франківщині. Натомість у Миколаївській області – єдиній в усій країні – поки жодного підтвердженого випадку. У МОЗ обіцяють проконтролювати ситуацію.

Віднедавна, аби виявляти більше хворих, на коронавірус тестують усіх пацієнтів із пневмоніями та померлих від них. З початку епідемії в Україні 45-ть людей загинуло, 28 – одужали. В лікарнях перебуває близько половини усіх пацієнтів.

У Міністерстві охорони здоров’я додають: чи робити тест на коронавірус вирішує сімейний лікар, або медики швидкої – у разі відсутності декларації. Якщо маєте тяжкі симптоми, зокрема ускладнене дихання та біль у грудях, одразу телефонуйте 103. Якщо відмовляють у госпіталізації, звертайтеся на гарячу лінію МОЗ. Номер зараз на ваших екранах.

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