В Україні новий антирекорд. Півтисячі нових випадків коронавірусу за минулу добу. У лідерах загальної статистики, як і раніше, Київ, Чернівецька та Івано-Франківська області. На Дніпропетровщині коронавірус підтвердили ще у п’яти людей. Таким чином кількість хворих в нашому регіоні зросла до 94-х осіб.

У Дніпропетровській області зафіксували 5 нових випадків коронавірусу. 3 — у Кривому Розі та 2 – у Дніпрі. Тож в регіоні вже 94 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.

У самому Дніпрі ж майже три десятки офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Шестеро людей вже одужали.

“Вчора одужала жінка 53-років, яка теж матиме змогу святкувати в колі родини. Шестеро очікують результати свого лабораторного обстеження. Маємо 110 негативних відповідей від ПЛР системи.”

Жінка з Першотравенська, яку із коронавірусом у тяжкому стані доправили до лікарні Мечникова тиждень тому, потроху йде на поправку. Та вона і досі у реанімації. Адже симптоми тяжкої хвороби поки не зникли.

Пацієнтка у реанімації Мечникова під постійним наглядом. В лікарні у небезпечній зоні COVID-19 працюють 25 медиків. Позмінно. У бригаді — 2 анестезіологи, дві медсестри та стільки ж санітарок.

“Ми працюємо в індивідуальному костюмі. Одноразовому. Це перший шар. Високі бахіли. На них одягаються ще одні целофанові бахіли. Дві шапочки, між ними респіратор, окуляри. Потім одягається ще одна шапочка, і на неї захисний екран.”

В Україні кількість хворих на коронавірусну інфекцію стрімко зростає. На 17 квітня — це загалом 4662 людини. У лідерах сумної статистики — Чернівецька область – 759 випадків. А ще – Київ. Там понад сім сотень хворих. В Івано-Франківській області — 427. За минулу добу в Україні зафіксовано понад півтисячі випадків інфікування. І це новий антирекорд, кажуть у МОЗ. COVID-19 виявили у 31-ї дитини та 91-го медпрацівника.

Загалом з початку епідемії в Україні одужали 246 пацієнтів. Летальних випадків — 125.