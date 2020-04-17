Жахливий запах та задимлення

Із самого ранку Дніпро накрив густий смог. Станції екомоніторингу зафіксували значне перевищення граничних показників якості повітря! Подібне забруднення є ще у декількох містах України. Що спричинило таку ситуацію наразі намагаються з’ясувати фахівці різних служб. Усі подробиці та актуальні дані про стан повітря – далі в сюжеті.

Із самого ранку мешканці різних районів Дніпра почали скаржитися на сморід та гар у повітрі, неприємний присмак у роті.

Ось як виглядав виглядало місто, зняте із вікна багатоповерхівки на Робочій. А це – проспект Івана Мазепи. Небо сіре наче під час дощу, проте це не хмари.

Зараз друга година дня. Наша редакція знаходиться майже на перетині проспектів Яворницького та Гагаріна. Й звідси добре видно — все місто затягнуте густим сірим смогом: правий берег, лівий берег. Дим стелиться понад річкою й, приміром, Старий міст наче розчиняється у ньому.

У цей час станції екомоніторингу фіксують в різних частинах міста перевищення граничних показників якості повітря. За дрібнодисперсним пилом — у два з половиною рази, аміаком — у півтори. Соцмережами почала ширитися інформація: начебто причина задимлення — пожежі поблизу Чорнобиля та Житомирській області.

Таку версію рятувальники відкидають. Заспокоюють: радіаційний фон у нормі. А причина появи смогу — робота місцевих підприємств та несприятливі погодні умови.

“На території міста та області антициклонний високий тиск, що своєю чергою призводить до того, що шкідливі речовини – задимлення, які виробляють наші підприємства на території області, збирається в приземному шарі.”

Проте інформацію про несприятливі погодні умови спростовують в обласному гідрометцентрі.

“На сьогодні немає несприятливих погодних умов у нас в області для накопичення шкідливих домішок. Тобто через метеоумови такого забруднення повітря бути не може.”

Що спричинило масштабне забруднення повітря, поки чітко відповісти не можуть й в облраді. Проте із великою долею вірогідності пов’язують ситуацію із пожежами в екосистемах.

“Джерела горіння, джерела підпалів — вони як в області фіксуються, так і глобально по Україні. Принаймні і Дніпро, і Запоріжжя накрило. Тобто це каже про те, що це не є зовсім локальним джерелом якимсь.”

У ДСНС натомість додають: за останню добу в області не було масштабних пожеж, які могли б призвести до задимлення. Станом на 17 годину якість повітря в місті дещо покращилася, проте рівень загрози й досі залишається високим для чутливих груп: людей із захворюваннями серця, легенів та пенсіонерів. Фахівці радять не виходити на двір та не відчиняти вікна. Самостійно моніторити стан повітря можна на сайті центру екологічного моніторингу (ecomonitoring.info) а також у чат-боті у вайбер. Назва SaveEcoBot.