Жахливий запах та задимлення

17.04.2020 18:06

Із самого ранку Дніпро накрив густий смог. Станції екомоніторингу зафіксували значне перевищення граничних показників якості повітря! Подібне забруднення є ще у декількох містах України. Що спричинило таку ситуацію наразі намагаються з’ясувати фахівці різних служб. Усі подробиці та актуальні дані про стан повітря – далі в сюжеті.

Із самого ранку мешканці різних районів Дніпра почали скаржитися на сморід та гар у повітрі, неприємний присмак у роті.

Ось як виглядав виглядало місто, зняте із вікна багатоповерхівки на Робочій. А це  проспект Івана Мазепи. Небо сіре наче під час дощу, проте це не хмари.

Зараз друга година дня. Наша редакція знаходиться майже на перетині проспектів Яворницького та Гагаріна. Й звідси добре видно — все місто затягнуте густим сірим смогом: правий берег, лівий берег. Дим стелиться понад річкою й, приміром, Старий міст наче розчиняється у ньому.

У цей час станції екомоніторингу фіксують в різних частинах міста перевищення граничних показників якості повітря. За дрібнодисперсним пилом — у два з половиною рази, аміаком — у півтори. Соцмережами почала ширитися інформація: начебто причина задимлення — пожежі поблизу Чорнобиля та Житомирській області.

Таку версію рятувальники відкидають. Заспокоюють: радіаційний фон у нормі. А причина появи смогу — робота місцевих підприємств та несприятливі погодні умови.

“На території міста та області антициклонний високий тиск, що своєю чергою призводить до того, що шкідливі речовини  задимлення, які виробляють наші підприємства на території області, збирається в приземному шарі.”

Проте інформацію про несприятливі погодні умови спростовують в обласному гідрометцентрі.

“На сьогодні немає несприятливих погодних умов у нас в області для накопичення шкідливих домішок. Тобто через метеоумови такого забруднення повітря бути не може.”

Що спричинило масштабне забруднення повітря, поки чітко відповісти не можуть й в облраді. Проте із великою долею вірогідності пов’язують ситуацію із пожежами в екосистемах.

“Джерела горіння, джерела підпалів — вони як в області фіксуються, так і глобально по Україні. Принаймні і Дніпро, і Запоріжжя накрило. Тобто це каже про те, що це не є зовсім локальним джерелом якимсь.”

У ДСНС натомість додають: за останню добу в області не було масштабних пожеж, які могли б призвести до задимлення. Станом на 17 годину якість повітря в місті дещо покращилася, проте рівень загрози й досі залишається високим для чутливих груп: людей із захворюваннями серця, легенів та пенсіонерів. Фахівці радять не виходити на двір та не відчиняти вікна. Самостійно моніторити стан повітря можна на сайті центру екологічного моніторингу (ecomonitoring.info) а також у чат-боті у вайбер. Назва SaveEcoBot.

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