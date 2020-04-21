На Дніпропетровщині зафіксували дев’ять нових випадків інфекції

Понад чотири сотні нових хворих на добу. В Україні кількість інфікованих коронавірусом продовжує зростати. На Дніпропетровщині зафіксували ще дев’ять випадків. Тож тепер занедужалих на COVID-19 в регіоні понад сто тридцять осіб. Подробиці – далі у сюжеті.

У Дніпропетровській області станом на 15-00 вівторка зафіксували 9 нових випадків коронавірусу. Чотири — у Кривому Розі, три у Нікополі, по одному — у Дніпрі та Широківському районі. Тож в регіоні COVID-19 вже лабораторно підтвердили у 131 мешканця.

“За ці дні ми бачимо додаткове поширення захворювання в Павлограді – 7, Дніпровський район – 8, Петропавлівський -11.”

В обласному ж центрі — офіційно зафіксовано тридцять один випадок коронавірусної інфекції. Шестеро мешканців вже одужали.

“Дев’ятеро осіб очікують на результати свого лабораторного дослідження, також маємо 113 негативних відповідей тестами ПЛР.”

Жінка з Першотравенська, яку із коронавірусом у тяжкому стані доправили до лікарні Мечникова 9 квітня, йде на поправку. Зараз пацієнтка вже дихає без кисню.

“Зараз дихає на повні груди, зменшилась задишка.на фоні кисневої терапії, респіраторної підтримки. Легені дихають. Є позитивна динаміка і лабораторно, і клінічно у жінки.”

Позитивна динаміка і в пацієнтів з Першотравенська та Кам’янського. Тамтешні лікарі на постійному зв’язку із фахівцями Мечникова. І у разі потреби отримують кваліфіковану консультацію у будь-який час.

На повну потужність працює і вірусологічна лабораторія мечниківців. Сюди на дослідження звозять зразки з усієї області. Щодня лаборанти проводять до 100 ПЛР- тестів.

В цілому по Україні за останню добу COVID-19 лабораторно підтвердили у понад чотирьох сотень людей. Відтак і на сьогодні маємо більш, як шість тисяч випадків інфікування коронавірусом. Лідерами залишаються Чернівецька область — там хворобу діагностували у майже тисячі осіб, та місто Київ — вісімсот дев’яносто два випадки.

Мінохорони здоров’я наголошує: вони передбачили достатньо коштів, щоб підвищити заробітну плату всім без винятку медичним працівникам, які лікують хворих на COVID-19.

Зростання становитиме до 300%. На виплати з квітня заплановано майже 16 млрд грн.

Кошти за березень уже пішли в регіони, а механізм підвищених виплат з квітня буде ухвалено на завтрашньому засіданні уряду.