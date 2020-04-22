Фоторепортаж із кухні чи портрет на балконі

Соцмережі та домашні архіви не перестають поповнюватися новими знімками й під час карантину. Популярності набирають навіть дистанційні фотосесії через додатки у смартфонах. Адже чАсу на зйомки побільшало, а от локацій стало менше. Як навчитися вдало фотографуватися та робити якісні світлини – наша Марічка Курач цікавилася у професіонала.

Ізоляція – не привід відмовлятися від фотосесій. Однак поки ми обмежені стінами власних домівок, де робити знімки? Пікантно обпертися на ванну, чи краще оповити себе легкими хвилями гардин? Або вийти на балкон і сфотографуватися на тлі сусіднього будинку? Наша експертка запевняє: найкращий для знімків – однотонний світлий фон. Те ж стосується й одягу, в якому ви фотографуєтесь. Стиль “вирви-око” в більшості випадків буде недоречним.

Якщо вас може хтось пофотографувати – віддайте камеру йому. Катерина каже: коли вас знімає інша людина, у неї більше шансів зробити різноманітні знімки. Та в будь-якому випадку, варто знати свою робочу сторону. Простими словами, це той бік тіла та обличчя, який подобається вам найбільше. Й визначити його можна без допомоги професіонала.

Якщо у вас є професійна фототехніка, краще надати перевагу їй. Однак коли вибір стоїть між старенькою “мильницею” та сучасним смартфоном обирайте останнй. Та навіть найкрутіша камера не зробить вдалий знімок, якщо модель не знає, що можна, а чого не варто робити в кадрі.

Розширити спектр позування можна регулярною практикою. Фотографуйтесь самі, замовляйте фотосесії, можна навіть пройти спеціальні курси, майстер-класи чи отримати професійну консультацію. Те ж саме й з арсеналом емоцій. Якщо вираз обличчя та настрій не змінюються, знімки можуть вийти “прісними”.

Ці поради допоможуть робити якісні домашні знімки в умовах ізоляції. Однак колись карантин скінчиться й можна буде організувати фотосесію із професійним фотографом. Перед цим варто продумати та обговорити з ним усі деталі: локацію, одяг, тематику. Важливо врахувати деталі зовнішності й утриматися від експериментів.

Й остання, проста, але надважлива порада: не хвилюйтеся. Як сказала Катерина: фотосесія – не операція. А чим більше часу ви гаєте на нерви, тим менше його залишається на вдалі знімки.