Прийомну матір звинувачують у катуванні дітей

Чергове засідання у справі матері-героїні, яку звинувачують у катуванні дітей, відбулося у Дніпрі. Нагадаємо, минулого літа у квартирі завучки 89-ої школи поліція виявила хлопчика із зав’язаними очима, прикутого ланцюгом до дивану. Він — один з трьох малюків, що перебували під опікою цієї жінки. Тепер справу розглядає суд. За катування дітей жінці загрожує до десяти років за ґратами.

Завучку 89-ої школи Дніпра Ганну Житник обвинувачують одразу за трьома кримінальними статтями: незаконне позбавлення волі, катування дітей і злісне невиконання батьківських обов’язків. Доки триває суд — жінка знаходиться під вартою. Сьогодні розгляд справи перенесли, адже не з’явився один з її адвокатів. Втім, подовжили тимчасовий запобіжний захід. Із судової зали Житник повертається у СІЗО.

Зараз, під час карантину, розгляд кримінального провадження відбувається без присутності громадськості. Та справа все одно знаходиться під пильним оком благодійного фонду «За дітей». Це перша в Україні організація, яка безпосередньо допомагає малюкам, які постраждали від домашнього насильства.

Нагадаємо: влітку 2019 у квартирі Ганни Житник правоохоронці виявили її названого сина з ланцюгом на шиї із зав’язаними очима. Опікунство над цим хлопчиком, а також його молодшими братом та сестрою, яких жінка взяла з притулку, вже знято. Позбавлення жінки батьківських прав на рідну дОньку-підлітка суд розгляне після кримінального вироку. Наступне засідання призначено на чотирнадцяте травня. За злочини над дІтьми підсудній загрожує до десяти років тюрми.