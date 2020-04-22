Скасовування податків для малого бізнесу

А також додаткова допомога малозабезпеченим сім’ям. Сьогодні сесія міськради Дніпра прийняла усі рішення одноголосно. Однак, без розбіжностей у поглядах на деякі з питань не обійшлося. Всього на задньому дворІ міськради зібралися 47 депутатів. Детальніше про найголовніші підсумки сесії — у наступному сюжеті.

Чергова сесія на свіжому повітрі. Щоправда, сьогодні — не у повному депутатському складі. Почалося засідання з пропозиції скасувати останні зміни у податкОвій системі на землю. Нагадаємо, ще взимку вартість оренди для підприємців частково збільшили.

Однак це питання на голосування так і не винесли. Натомість одноголосно прийняли рішення про тимчасові зміни у податковій системі для малого та середнього бізнесу. Адже представники саме цих галузей несуть найбільші фінансові втрати через карантин.

Без заперечень проголосували й рішення про додаткову фінансову допомогу для десяти тисяч малозабезпечених сімей Дніпра. Окремо депутати затвердили пропозицію про грошову підтримку працівників критичної інфраструктури, яким під час карантину немає з ким залишити вдома дітей.

Також сесія ухвалила виділення трьох сотень нових ліжкомісць у восьмій міській лікарні. Цей медзаклад перепрофілюють для лікування пацієнтів з коронавірусом. Наступна ж сесія міськради відбудеться вже двадцятого травня.