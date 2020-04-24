Проблеми з водогоном, каналізацією чи електрикою?

Аварійна служба Дніпра продовжує обслуговувати внутрішньобудинкові комунікації міста. Її безперебійну роботу забезпечують кількасот працівників. Вони виконують свої обов’язки у звичному режимі, не зважаючи на карантин. Як все відбувається — знають наші кореспонденти.

Аварійна служба Дніпра, не зважаючи на карантин, продовжує працювати у звичному режимі, Стабільну та цілодобову роботу забезпечують близько двох сотень людей.

Заявки від населення приймають та обробляють диспетчери. Далі їх передають бригадам. Кожна машина аварійної служби оснащена JPS-навігатором. На карті вони відображуються у режимі реального часу, тож одразу видно, яка група — найближча до місця виклику.

На період карантину найбільше викликів — на аварії з електрикою та сантехнікою. Майстри кажуть: наше цивілізоване населення досі не може навчитися правильно користуватися каналізацією.

Загалом, щодня бригади дніпровської аварійної служби обробляють понад сто викликів.