Кількість інфікованих продовжує зростати

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні продовжує стабільно зростати. За добу виявили ще понад вісім сотень випадків. Втім маємо й приємний рекорд: понад тисячу одужань. Тим часом список країн, повернувшись з яких треба буде проходити самоізоляцію, поповнився ще на дві держави. Чи є альтернатива такому домашньому карантину – про це далі в сюжеті.

Плюс 819. За останню добу в Україні виявили найбільшу кількість COVID-інфікованих із початку тижня. У лідерах так само Закарпаття – 112 випадків, Львівщина – 82, Рівненщина – 74 та Київ – 118. У столиці відмічають велику кількість хворих дітей – майже півсотні із початку епідемії.

Не перестають хворіти й медики – 65 занедужали минулої доби та понад 7 тисяч двісті – загалом із початку епідемії. Вчора від COVID загинули 18-ро українців, двісті – потрапили до лікарень та аж понад тисячу одужали!

На Дніпропетровщині ж ситуація стабільна – від учора виявили 7 нових випадків. Четверо хворих із Дніпра та три – з Кривого Рогу. Натомість ще 13 мешканців регіону одужали. У Дніпрі залишилося менше сотні активних випадків.

Тим часом у світі пандемія тільки набирає обертів. Кількість інфікованих перевищила 12 мільйонів, загинули – півмільйона людей. А за минулу добу виявили рекордні 222 800 нових хворих. Україна внесла Чехію та Болгарію в список країн “червоної зони”. Тобто після повернення звідти, доведеться проходити 14-денну самоізоляцію. Проте є й альтернатива.

Щоправда, лише в приватній лабораторії й власним коштом. Також в МОЗ пообіцяли впродовж 10 днів дати чітку відповідь: цьогоріч школярі будуть навчатися дистанційно, чи все ж таки у звичному режимі. Критерії та алгоритми наразі розробляють разом із міносвіти.