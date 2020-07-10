Нищили все, що бачили

10.07.2020 18:48

Дівчата-підлітки стали справжніми зірками інтернету, зафільмувавши, як трощать вагон електрички. Не пощастило приміському поїзду, який прямував з П’ятихаток до Дніпра. Свої “забавки” юні вандалки викладали в соціальну мережу Instagram. Укрзалізниця вже відреагувала – вони звернулись до Національної поліції. Імовірно, героїням цього сторіз загрожує чималий штраф. Подібний випадок мав місце у березні, коли вандал трощив приміський поїзд Львів – Сокаль. І так само знімав відео. За свої дії йому довелося сплатити вісім з половиною тисяч гривень.

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