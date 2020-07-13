В Україні поступово меншає кількість нових хворих на COVID

Знижується й число госпіталізацій. Проте в деяких регіонах ситуація так само загрозлива. Через свіжу постанову Кабміну, що фактично заморозила діяльність нічних клубів, розгоряються конфлікти. Докладно про епідситуацію – далі в сюжеті.

Відтепер усі розважальні заклади, що працюють після 23 години – поза законом! Таку постанову нещодавно прийняв Кабмін. За вихідні столичні правоохоронці оштрафували майже тридцять клубів, які, попри заборону, працювали вночі.

Через заборону спалахнув конфлікт й на Херсонщині. Ресторатори та власники нічних клубів на знак протесту перекрили міст. Скаржаться на шалені збитки.

За минулу добу в Україні виявили суттєво менше нових хворих – 612. Проте епідемія аж ніяк не вщухає. В Одеському порту пришвартувалося судно “Софія”, коронавірус виявили у більшості членів команди. Спалах зафіксували у Київському студентському гуртожитку.

Точніше мали б бути. Шестеро втекли, повідомили у Держпродспоживслужбі. Загальна кількість хворих в Україні перевищила 54 тисячі. Ситуація залишається напруженою на Львівщині, Рівненщині та Закарпатті. Там виявили близько сотні нових хворих на кожну область.

На Дніпропетровщині ж за вчора не виявили нових хворих, із 1144 – одужали 1033. У Дніпрі залишилося менш як сімдесят активних хворих.

І до уваги відпочивальників: Міністерство закордонних справ хоче переглянути список країн червоної зони, після відвідування яких доводиться проходити двотижневу самоізоляцію. На думку міністра Дмитра Кулеби, до списку небезпечних варто заносити тільки держави із кількістю хворих більшою, аніж в Україні. Зараз же через фіксований покАзник туди потрапляють й епідеміологічно більш благополучні країни.