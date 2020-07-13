Невтішні новини маємо з зони ООС

Зранку 13-го липня загинули двоє українських військовослужбовців. Російські збройні формування п’ять разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Минулої ж доби було зафіксовано шістнадцять ворожих обстрілів, п’ятеро бійців отримали поранення. Й ще з суботи в лікарні імені Мечникова борються за життя тридцятирічного старшого сержанта ЗСУ. Його доправили санавіацією у тяжкому стані.

Позаду – складна офтальмологічна операція і кілька критичних днів. Нині ж стан тридцятирічного Дмитра стабільний. В чоловіка серйозно постраждали очі.

В Медзаклад військовослужбовець потрапив у вкрай важкому стані. За вихідні лікарі змогли його стабілізувати. Зараз Дмитро у свідомості. І сам розповідає про події того дня. Вони з побратимами поверталися зі спостережного поста, коли натрапили на вибухівку.

Попереду в Дмитра операції зі збереження зору. І реабілітація. Вдома у Маріуполі на чоловіка чекають дружина й донька.

Сьогодні ж, на жаль, маємо втрати серед військовослужбовців. Зранку внаслідок ворожого обстрілу неподалік Славного загинув український захисник. Ще один підірвався на невідомому пристрої неподалік Зайцевого й отримав травми несумісні з життям. Загарбники обстрілювали й мирне населення.

За минулу добу Міноборони України зафіксувало шістнадцять випадків порушення мінських домовленостей. П’ятеро військовослужбовців були поранені. Українські бійці у відповідь знищили трьох окупантів і щонайменше вісьмох поранили.