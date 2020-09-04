Занедужали у школі вже на другий день навчання

Аж десять учнів 57-ї школи Дніпра зненацька захворіли, щойно прийшли після уроків додому. У всіх однакові симптоми: нудота та лихоманка. Шкільний харчоблок вже перевіряють на наявність кишкової палички. Діти — під наглядом лікарів.

Підвищена температура, нудота та погане самопочуття. Аж десять учнів 57-ї школи раптом занедужали під час уроків. Додому діти повернулись із симптомами отруєння.))

Захворіли п’ять учнів третього та стільки ж п’ятого класу. Директорка навчального комплексу каже — між собою школярі не контактували. Адже їхні класи знаходяться у різних блоках будівлі. Тому й заразитися один від одного не могли.

Під час занять на погіршення стану здоров’я учні не скаржились ані вчителям, ані батькам, ані медсестрі.

Симптоми у школярів зявилися щойно ті прийшли додому. У всіх десятьох ознаки отруєння. Але директорка школи припускає, причина занедужання дітей може бути й зовсім інша.

У тому, що це саме отруєння, сумнівається і матір однієї з захворілих учениць. Каже — її доньці сімейний лікар поставив діагноз ГРВІ.

Остаточну ж причину занедужання дітей — вже встановлює Держпродспоживслужба. Спеціалісти розпочали епідеміологічне розслідування.

Стан десятьох дітей наразі стабільний. Але одного п’ятикласника все ж довелось шпиталізували до лікарні — з діагнозом кишкова інфекція.

Тим часом в Держпродспоживслужбі радять школярам регулярно мити руки, особливо перед походом у їдальню. А керівництву навчального комплексу постійно дезінфікувати приміщення та прибирати.