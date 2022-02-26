У Дніпрі продовжують приймати вимушених переселенців. Тимчасовий штаб розгорнули на вулиці Криворізька, 2

Від учора у нашому офісі на вул.Криворізька,2 облаштований пункт тимчасового розміщення біженців. Вчора ми розмістили близько ста людей. Вони приїхали з Харківщини та Луганщини. З дітьми, домашніми тваринами. Спали на стільцях та підлозі. Коли їх зможуть розташувати у більш прийнятних умовах – невідома. А на під’їзді ще один автобус з людьми.



У нас скінчились всі запаси. Навіть води. Тому я наводжу список необхідного. Ситуація ускладнена тим, що ми фізично не можемо закупити таку кількість продуктів та необхідних побутових речей. Гроші, перераховані на карту теж не вихід у цій ситуації. Тож дуже важливо, ті у кого є можливість допомогти, підвозили допомогу в офіс на Криворізькій, 2. Ми тут цілодово.

Нижче список найнеобхіднішого

Продукти харчування:

Вода

Крупи та макаронні вироби швидкого приготування

Консерви

Нарізки у вакуумній упаковці

Фрукти (для дітей, їх дуже багато!)

Предмети побуту:

!!!В першу чергу пледи, матраци, каримати!!! (люди сплять на підлозі)

Серветки вологі та звичайні

Туалетний папір

Однарозовий посуд

Ліки

Для тварин:

Туалет для котів та наповнювачі

Про додаткові потреби будемо регулярно повідомляти.

Офіс ЄС, Криворізька, 2