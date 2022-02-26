У Дніпрі продовжують приймати вимушених переселенців. Тимчасовий штаб розгорнули на вулиці Криворізька, 2
Від учора у нашому офісі на вул.Криворізька,2 облаштований пункт тимчасового розміщення біженців. Вчора ми розмістили близько ста людей. Вони приїхали з Харківщини та Луганщини. З дітьми, домашніми тваринами. Спали на стільцях та підлозі. Коли їх зможуть розташувати у більш прийнятних умовах – невідома. А на під’їзді ще один автобус з людьми.
У нас скінчились всі запаси. Навіть води. Тому я наводжу список необхідного. Ситуація ускладнена тим, що ми фізично не можемо закупити таку кількість продуктів та необхідних побутових речей. Гроші, перераховані на карту теж не вихід у цій ситуації. Тож дуже важливо, ті у кого є можливість допомогти, підвозили допомогу в офіс на Криворізькій, 2. Ми тут цілодово.
Нижче список найнеобхіднішого
Продукти харчування:
Вода
Крупи та макаронні вироби швидкого приготування
Консерви
Нарізки у вакуумній упаковці
Фрукти (для дітей, їх дуже багато!)
Предмети побуту:
!!!В першу чергу пледи, матраци, каримати!!! (люди сплять на підлозі)
Серветки вологі та звичайні
Туалетний папір
Однарозовий посуд
Ліки
Для тварин:
Туалет для котів та наповнювачі
Про додаткові потреби будемо регулярно повідомляти.
Офіс ЄС, Криворізька, 2