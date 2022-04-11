Mіські новини Новини В одному з бізнес-центрів у Дніпрі обладнали прихисток 11.04.2022 16:15 Спальні місця, одяг та харчування. Прихисток для переселенців обладнали в одному з бізнес-центрів на Лівобережжі Дніпра. Він розрахований на півсотні місць. Сюди приїздять люди з гарячих точок України Продовжити читання Уперед Священник з Дніпропетровщини вивіз понад 4000 переселенцівНазад Як себе почувають поранені рятувальники з аеропорту Дніпра Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Дніпрі діти малюють зворушливі послання українським захисникам 11.04.2022 19:18 Mіські новини Новини Постраждалих від обстрілу мешканців Краматорська рятують у медичних закладах на Дніпропетровщині 11.04.2022 18:13 Mіські новини Новини Як себе почувають поранені рятувальники з аеропорту Дніпра 11.04.2022 16:58 Mіські новини Новини Священник з Дніпропетровщини вивіз понад 4000 переселенців 11.04.2022 15:04 Mіські новини Новини Ситуація на Дніпропетровщині на 11 квітня 2022 року 11.04.2022 13:00 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.04.2022 11.04.2022 7:07