В одному з бізнес-центрів у Дніпрі обладнали прихисток

11.04.2022 16:15

Спальні місця, одяг та харчування. Прихисток для переселенців обладнали в одному з бізнес-центрів на Лівобережжі Дніпра.
Він розрахований на півсотні місць. Сюди приїздять люди з гарячих точок України

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