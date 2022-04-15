До Дніпра прибула гумантірана допомога з США

Гумантірана допомога з США уже в Дніпрі. Тонометри, їжа швидкого приготування, теплі ковдри та речі першої необхідності.

Все це отримав один з шелтерів Дніпра. Про подальші плани в Україні закордонних волонтерів – далі

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