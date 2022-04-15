Mіські новини Новини До Дніпра прибула гумантірана допомога з США 15.04.2022 7:25 Гумантірана допомога з США уже в Дніпрі. Тонометри, їжа швидкого приготування, теплі ковдри та речі першої необхідності. Все це отримав один з шелтерів Дніпра. Про подальші плани в Україні закордонних волонтерів – далі Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.04.2022Назад Корисна інформація в одному місці: у Дніпрі створили єдину платформу для вимушених переселенців Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Корисна інформація в одному місці: у Дніпрі створили єдину платформу для вимушених переселенців 15.04.2022 11:19 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.04.2022 15.04.2022 7:13 Mіські новини Новини На базі благодійного фонду “Взаємодія Дніпра” організували волонтерський штаб 15.04.2022 6:18 Новини Новини України За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу – звернення Президента Володимира Зеленського 15.04.2022 0:04 Mіські новини Новини У Дніпрі перебуває міжнародна команда волонтерів. Гість студії – представниця Людмила Іваненко 14.04.2022 21:25 Mіські новини Новини Небайдужі дніпряни організували тимчасовий шелтер 14.04.2022 20:15