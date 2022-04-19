Як діяти у разі хімічної атаки?

19.04.2022 19:23

Із початком повномасштабного вторгнення рф сталося вже кілька аварій на промислових підприємствах із витоком токсичних речовин.
Як діяти за техногенного лиха або ж цілеспрямованої хімічної атаки?

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