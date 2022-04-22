Mіські новини Новини Дніпрянин передав для військових 35 кілограмів сала 22.04.2022 22:15 35 кілограмів солоного та копченого сала для військових сьогодні передав дніпрян Олександр. Чоловік власноруч приготував смаколики для українських захисників. Так він привітав їх із Великоднем. Продовжити читання Уперед На Дніпропетровщині під час Великодніх богослужінь кількість поліцейських збільшать вдічіНазад Збройні Сили України – це фундамент, на якому має стояти фортеця з нашої національної єдності – звернення Президента Володимира Зеленського Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.04.2022 23.04.2022 7:20 Mіські новини Новини Фонд Марії Пінчук “За дітей” надає прихисток мамам із дітьми 23.04.2022 6:56 Mіські новини Новини Майстриня з Дніпра шиє патріотичних голубів миру 23.04.2022 6:38 Mіські новини Новини Волонтерський штаб Дніпра допомагає переселенцям гуманітарною допомогою. 23.04.2022 6:03 Mіські новини Новини Жінки із селища Стара Ігрень печуть пиріжки для поранених бійців 23.04.2022 5:36 Новини Новини України Збройні Сили України – це фундамент, на якому має стояти фортеця з нашої національної єдності – звернення Президента Володимира Зеленського 22.04.2022 23:58