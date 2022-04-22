Дніпрянин передав для військових 35 кілограмів сала

22.04.2022 22:15

35 кілограмів солоного та копченого сала для військових сьогодні передав дніпрян Олександр.
Чоловік власноруч приготував смаколики для українських захисників. Так він привітав їх із Великоднем.

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