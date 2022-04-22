Волонтери фонду “Чужих дітей не буває” допомагають малечі

22.04.2022 7:29

Допомагають малечі у прифронтових зонах, військовим та підопічним на Дніпропетровщині. З початком війни волонтери фонду “Чужих дітей не буває” відкрили додаткові напрямки роботи.

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