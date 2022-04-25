Mіські новини Новини Олеся Кузьменко про роботу благодійного фонду “Чужих дітей не буває!” 25.04.2022 21:17 У воєний час перепрофільовується не лише промисловість і бізнес, а й благодійники. Гість студії – керівниця благодійного фонду “Чужих дітей не буває!” Олеся Кузьменко Продовжити читання Уперед В кінному клубі Дніпра прихистили понад сотні конейНазад Україна – це справжній символ боротьби за свободу – звернення Президента Володимира Зеленського Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Мешканцям Дніпропетровщини автоматично перепризначать житлові субсидії та пільги 26.04.2022 10:38 Mіські новини Новини Сестри з Кривого Рогу створили мультфільм про “Мрію” 26.04.2022 10:04 Mіські новини Новини Брати-гітаристи з Дніпра влаштовують прямі ефіри з метою зібрати кошти на армію 26.04.2022 9:27 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.04.2022 26.04.2022 7:18 Новини Новини України Україна – це справжній символ боротьби за свободу – звернення Президента Володимира Зеленського 25.04.2022 23:12 Mіські новини Новини В кінному клубі Дніпра прихистили понад сотні коней 25.04.2022 19:45