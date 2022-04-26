Безкоштовна платформа підготовки до вступного мультипредметного тесту запрацювала у Дніпрі

У Дніпрі створили освітню онлайн-платформу для цьогорічних вступників до вишу: https://edu.dniprorada.gov.ua/.

Вона дозволить безкоштовно підготуватися до мультипредметного тесту. Відеолекції з української мови, математики та історії України проводитимуть найкращі вчителі міста.

Перевірити знання майбутні абітурієнти зможуть за допомогою тисячі тестів. Про це розповіли на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Зараз проходить реєстрація учасників. Дедлайн – 1 травня. Лекції стартують уже наступного понеділка. Триватимуть 9 тижнів – упереміж із виконанням типових тестових завдань з різних тем.

«Запрошуємо зареєструватися на платформі майбутніх абітурієнтів із Дніпра. Це можуть зробити і ті, хто зараз мешкає поза межами міста, у тому числі й за кордоном. Нині маємо вже 738 учасників. Після двох тижнів роботи платформи плануємо надати можливість долучитися й жителям Дніпропетровської області, а згодом – і інших регіонів», – сказав директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Артем Трапезніков.

З усіх питань щодо роботи платформи можна звертатися на «гарячу лінію»: (063) 876-94-49, (067) 876-94-49, (050) 876-94-49.

Вона працює у будні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю – до 16:45.