Ворог зруйнував енергетичне підприємство у Зеленодольську

Агресор обстріляв Зеленодольську громаду – сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка. Працювала ворожа артилерія. Серйозно зруйнований один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Сталася сильна пожежа. Про це повідомили під час брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Через обстріл стався витік мастила та загорілися три трансформатори. Кілька годин рятувальники приборкували вогонь. Працювали 22 фахівці. Залучили 7 одиниць техніки. Пожежу загасили», – розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

Через обстріл постраждав працівник підприємства. Його доставили до лікарні. Загрози життю немає.