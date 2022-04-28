Поминальні дні: як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт до кладовищ міста

У поминальні дні 1 та 2 травня у Дніпрі організовано спеціальні додаткові рейси громадського транспорту до кладовищ міста. Автобуси, що прямуватимуть до місць поховання, будуть позначені додатковою літерою «К».

Перевезення здійснюватимуться з 07:00 до 15:00.

Сурсько-Литовське кладовище:

1) із продовженням до кладовища автобусні маршрути № 136-А (від АС «Новий центр»), № 136 (від ж/м Лівобережний), № 127 (від пл. Соборної), № 33 (від пл. Вокзальної);

2) додаткові маршрути: № 18 (від ж/м Придніпровський), № 73 (від ж/м Тополя);

3) тролейбусні маршрути № 8 (від просп. Поля) та № 9 (від пл. Соборної);

4) трамвайний маршрут № 12 (від пл. Старомостової).

Краснопільське кладовище:

1) із продовженням до кладовища автобусний маршрут № 156 (від ж/м Парус);

2) додаткові автобусні маршрути № 96 (від центральної прохідної ПМЗ), № 55 (від ж/м Перемога та від вул. Каверіна).

Запорізьке кладовище:

1) тролейбусні маршрути № 19 (від вул. Уральської), № 21 (від пл. Соборної).

Новоігренське кладовище:

1) із продовженням до кладовища автобусний маршрут № 22 (від пл.Успенської);

2) додатковий автобусний маршрут № 27 (від сел. Одинківка).

Кладовище сел. Діївка-1:

1) автобусний маршрут № 108 (від ст.м. «Покровська»).

Кладовище сел. Діївка-2:

1) автобусний маршрут № 92 (від ст.м. «Покровська»).

Кладовище сел. Таромського:

1) автобусний маршрут № 77 (від від ст.м. «Покровська»).

Кладовище сел. Чаплі:

1) автобусний маршрут № 1 (від ж/м Придніпровськ).

Кладовище сел. Шевченка:

1) автобусний маршрут № 98 (від пл. Успенської).

Кладовище на ж/м Лівобережний-3:

1) тролейбусний маршрут № 20 (від вул. Глінки).

Кладовище Дніпровського району:

1) із подовженням до кладовища автобусний маршрут № 115 (від пл. Успенської).

Кладовище сел. Самарівка:

1) автобусний маршрут № 153 (від пл. Старомостової).

«Прохання до мешканців, які приїжджатимуть на кладовища приватним транспортом, не порушувати правил паркування, щоб не створювати перешкоди для руху громадського транспорту», – підкреслив під час брифінгу 27 квітня головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради Іван Васючков.