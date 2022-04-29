Обстріли півдня Дніпропетровщини, збитий безпілотник, трагічний випадок на Криворіжжі. Брифінг ДСНС

На Дніпропетровщині через необережне поводження з російськими снарядами загинув 59-річний чоловік.

“Чоловік знайшов снаряд від «Торнадо-С» за межами села Мала Костромка. Він перевозив його на мопеді. Під час руху польовою дорогою стався вибух, в наслідок чого, чоловік загинув на місці. Такі боєприпаси є небезпечними, вони можуть вибухати в будь-який момент”, — розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

Це вже п’ятий випадок в області загибелі людей від касетних боєприпасів.

“Під час обстрілу вони прилітають у різні місця: на поля, в подвір’я, на будинки. Чіпати їх в ніякому разі не можна. Якщо побачили підозрілий предмет, одразу телефонуйте до служби порятунку чи працівниками поліції за номерами «101» і «102». Знешкоджувати такі елементи, які не розірвались, мають лише підготовлені фахівці”, — сказала вона.

За словами Дарини Цуркань, наразі піротехніки продовжують розмінування території, які обстрілюють російські війська. З 24 лютого в області групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Дніпропетровській області здійснили вже 66 виїздів, під час яких знешкодили 1661 снаряд.