Які фонтани запрацювали у Дніпрі?

Відсьогодні у Дніпрі запрацювали фонтани. Дванадцять водних споруд тепер радують людей у середмісті та на набережних Дніпра. Наші кореспонденти проїхались містом і вже знають, які з фонтанів запрацювали.

https://youtu.be/29ORrV76vZo

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