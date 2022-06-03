100 ДНІВ ВІЙНИ. МИКОЛА ЛУКАШУК ПРО СИТУАЦІЮ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ. ДОКЛАДНО ПРО
03.06.2022 22:00
100 днів Дніпропетровщина тримає оборону на передовій і в тилу. Про життя у воєнний час у прифронтовому регіоні поговоримо з головою обласної ради, заступником керівника ради оборони Дніпропетровської області Миколою Лукашуком.
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