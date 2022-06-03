100 ДНІВ ВІЙНИ. МИКОЛА ЛУКАШУК ПРО СИТУАЦІЮ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ. ДОКЛАДНО ПРО

03.06.2022 22:00

100 днів Дніпропетровщина тримає оборону на передовій і в тилу. Про життя у воєнний час у прифронтовому регіоні поговоримо з головою обласної ради, заступником керівника ради оборони Дніпропетровської області Миколою Лукашуком.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

У Самарівці відновлюють пошкоджені обстрілами будинки

03.06.2022 19:45

Обстріл села Мар’янське: Як виживають мешканці поблизу фронту?

03.06.2022 18:52

Більш, ніж 150 ракетами вдарили по Дніпропетровщині з почутку війни. Брифінг Миколи Лукашука

03.06.2022 12:41

В одному з ресторанів Дніпра готують обіди для переселенців

03.06.2022 8:56

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.06.2022

03.06.2022 7:12

Ми вже почали працювати над новими санкційними пакетами проти Росії, вона заплатить повну ціну за знищення життя сусідів – звернення Президента України

02.06.2022 23:59
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com