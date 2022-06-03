Більш, ніж 150 ракетами вдарили по Дніпропетровщині з почутку війни. Брифінг Миколи Лукашука

Ворог випустив по області більш ніж 150 ракет. Про це на брифінгу повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії на Дніпропетровщині через обстріли знищені низка житлових будинків, промислових підприємств, фермерських господарств, нафтобаз, об’єктів інфраструктури.

Зокрема, російські війська чотири рази вдарили по об’єктах залізничної інфраструктури. Було повністю зруйновано аеропорт Дніпра.

Зокрема, у Зеленодольській громаді повністю зруйновано 16 будинків, понад сто – частково.