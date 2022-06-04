Mіські новини Новини У Дніпрі одружились військовий та волонтерка 04.06.2022 9:56 Волонтери можуть все! І армії допомогти, і дітей прихистити й весілля влаштувати! Справжнім сюрпизом для молодят Ганни та В’ячеслава стала зустріч з друзями перед розписом у РАГСІ. Волонтери зробили все, аби щаслива подія запам’яталася на все життя. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.06.2022 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.06.2022 04.06.2022 7:33 Новини Новини України «Мир», «перемога», «Україна» – три слова, задля яких ми боремося протягом уже ста днів після восьми років – звернення Президента Володимира Зеленського 03.06.2022 22:52 Mіські новини Новини 100 ДНІВ ВІЙНИ. МИКОЛА ЛУКАШУК ПРО СИТУАЦІЮ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ. ДОКЛАДНО ПРО 03.06.2022 22:00 Mіські новини Новини У Самарівці відновлюють пошкоджені обстрілами будинки 03.06.2022 19:45 Mіські новини Новини Обстріл села Мар’янське: Як виживають мешканці поблизу фронту? 03.06.2022 18:52 Mіські новини Новини Більш, ніж 150 ракетами вдарили по Дніпропетровщині з почутку війни. Брифінг Миколи Лукашука 03.06.2022 12:41