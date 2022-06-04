У Дніпрі одружились військовий та волонтерка

Волонтери можуть все! І армії допомогти, і дітей прихистити й весілля влаштувати! Справжнім сюрпизом для молодят Ганни та В’ячеслава стала зустріч з друзями перед розписом у РАГСІ. Волонтери зробили все, аби щаслива подія запам’яталася на все життя.

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