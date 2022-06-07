ДОКЛАДНО ПРО: РОБОТУ КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ ВОЛОНТЕРІВ ДНІПРА. ЮЛІЯ ДМИТРОВА
07.06.2022 21:04
Волонтери Дніпра разом із міською владою та фондом “ТАПС -Україна” підбили підсумки 100 днів роботи і відкрили новий відлік. Про те, як тил наближає перемогу поговоримо з головою Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлією Дмитровою.
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