ДОКЛАДНО ПРО: РОБОТУ КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ ВОЛОНТЕРІВ ДНІПРА. ЮЛІЯ ДМИТРОВА

07.06.2022 21:04

Волонтери Дніпра разом із міською владою та фондом “ТАПС -Україна” підбили підсумки 100 днів роботи і відкрили новий відлік. Про те, як тил наближає перемогу поговоримо з головою Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлією Дмитровою.

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