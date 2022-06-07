Маємо готуватися до наступного опалювального сезону, який через агресію РФ буде найскладнішим за час незалежності – звернення Президента України

Бажаю здоров’я!

Коротко звітую про день, що минув.

Було багато активностей – як дипломатичних, так і внутрішньополітичних.

По-перше, урядом утворюється штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Це рішення ухвалене за результатами наради, яку я сьогодні провів як із представниками уряду, так і з представниками наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів.

Прем’єр-міністр, міністри енергетики, економіки, міністр розвитку громад і територій, керівники «Нафтогазу», «Укренерго», «Енергоатому» та НКРЕКП. Був також і профільний заступник керівника Офісу Президента.

Що б не планували собі окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими – у нашій державі, на своїй землі, для всіх громадян.

Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, виробництва електроенергії.

В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, це буде дійсно найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави.

У цей час у нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби наших громадян.

Водночас робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об’єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів.

Ще один важливий аспект – це ремонтна програма для ТЕС, ТЕЦ і котелень. Зокрема для тих, які були пошкоджені чи повністю розбиті російськими ударами. Виконання цієї програми найближчими місяцями – це одне з топ-завдань для міністерства енергетики України.

Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено.

Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років.

Також провів нараду щодо комунікації з Європейським Союзом і з окремими країнами – членами ЄС щодо нашої заявки та набуття статусу кандидата.

Дипломатична активність на цьому напрямку не припиняється ні на день. Щоденно я заслуховую звіти, зокрема й щодо підготовки процедурних рішень у Європейському Союзі.

І команда Міністерства закордонних справ, наші дипломати, і команда влади в цілому – усі, абсолютно всі працюють для того, щоб уже в червні з’явилося вагоме історичне рішення, яке ми всі очікуємо. Україна зі свого боку виконала всю, абсолютно всю необхідну роботу для цього.

Як кажуть у таких випадках: м’яч на полі європейських структур, на полі європейських країн.

Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки – ті самі. Передусім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна.

Відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії.

Але який у тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що в них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. Ми вільні люди. Ми не ваші раби.

Вже більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого.

Активно працюємо, щоб залучити кошти для підтримки нашої армії і для відновлення України після бойових дій. На територіях, які вже деокуповані, повертаємо електрику, газ, постачання води, зв’язок. Не просто, але повертаємо. Звичайно, потрібно ще багато-багато зробити.

Потрібно знову забезпечити лікарні обладнанням, провести розмінування. І звичайно, відбудувати все зруйноване окупантами.

Один з інструментів для цього – державна фандрейзингова платформа UNITED24. Тільки за перший місяць роботи за її допомогою вдалося залучити вже понад півтора мільярда гривень. І я вдячний усім, хто долучився до її створення, до її роботи.

Сьогодні амбасадоркою UNITED24 стала Еліна Світоліна, наша відома й дуже успішна тенісистка. Разом з Андрієм Шевченком, першим амбасадором UNITED24, Еліна працюватиме, щоб залучити нову підтримку для нашої держави. Все для України. Саме так, працюючи разом, кожен і кожна зможемо повернути нормальне життя на всі території, яким наші військові повернули безпеку.

І ще одна новина, про яку зараз можна повідомити. На наступний тиждень запланований запуск спеціальної «Книги катів» – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії.

Я неодноразово наголошував, що всі вони обов’язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося.

Створення такої інформаційної системи триває вже певний час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців. І така «Книга катів» є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися.

Усі будуть відповідати.

Вічна памʼять усім, чиє життя забрали ці окупанти!

Вічна слава кожному й кожній, хто наближає нашу перемогу!

Слава Україні!