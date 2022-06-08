Ворог вчинив 23 злочини проти довкілля Дніпропетровщини

23 факти екоциду зафіксували на Дніпропетровщині з початку війни. Злочини проти довкілля регіону ворог вчинив під час ракетних ударів та вибухів снарядів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Дніпропетровщина – серед найбільш постраждалих від екозлочинів областей. Бомбардування інфраструктурних об’єктів має шкідливі наслідки для довкілля. Повітря, річки, ґрунт забруднюються небезпечними хімічними речовинами», – зазначила директорка департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА.

Ворог вчинив екологічні злочини у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковському, Синельниківському, Павлоградському, Криворізькому районах. Бив по нафтобазам, підприємствам, аеропорту. Одна з ракет потрапила у річку Самара.

«Ракетні удари по нафтобазам та підприємствам спричиняють масштабні пожежі. Повітря забруднюється токсинами. Через вибухи снарядів у ґрунт і водойми потрапляють важкі метали та інші шкідливі речовини», – сказала Ірина Понікарова.

Загалом агресор вчинив проти довкілля України 257 злочинів. Найбільше у Київській області – 34. У Донецькій – 32. У Дніпропетровській і Луганській – по 23.