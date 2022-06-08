На Дніпропетровщині піротехніки знищили 3090 сучасних вибухонебезпечних предметів

Фахівці здійснили 109 виїздів та обстежили більше 100 гектарів території. Найбільшу кількість вибухонебезпечних предметів виявили у Криворізькому районі (понад 1700) та Синельниківському (1329 предметів).

Найпоширеніший елемент, який знаходять – це касетні снаряди від російських реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С”.

Наразі через необережне поводження із вибухонебезпечними предметами в області загинуло семеро людей, травмувалися двоє

У разі виявлення таких предметів їх не можна торкатися, переносити, намагатися розібрати. Необхідно повідомити про знахідку за номером “101” або “102”.

Про це під час брифінгу повідомив начальник сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Моторя.