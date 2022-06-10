Ракетний удар по Дніпропетровщині: у Дніпровському районі сильно пошкоджене аграрне підприємство

10.06.2022 12:06

У Дніпропетровській області сталося декілька ворожих обстрілів. Агресор сильно пошкодив аграрне підприємство у Дніпровському районі. Людей, на щастя, не зачепило. Рятувальники знайшли уламки ракети

У селі Велика Костромка Зеленодольської громади осколкове поранення отримала 41-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Пошкоджений 1 житловий будинок, горів сінник та господарча споруда. Рятувальники вогонь вже загасили

В селі Українка Апостолівської громади ворог поцілив у гараж та господарчу споруду. Людей не зачепило.

У Широківській громаді рятувальники обстежують територію.

Українські військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Його уламки впали на Полтавщині.

Про це розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

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