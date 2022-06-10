Скільки коштує приготувати борщ цього літа?

10.06.2022 20:23

Борщ більше, як за сто гривень, і це без м‘яса! Містяни підраховують вартість національної страви за цінами воєнного часу. Де дешевше – на ринку чи в супермаркеті? Та чи здорожчають овочі ще більше?

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