У Дніпрі відбулась акція «Запустимо серце разом»

14.06.2022 20:13

Всеукраїнська акція «Запустимо серце разом» відбулася в Дніпрі. У місті встановили дефібрилятори та провели тренінг із надання домедичної допомоги. Всеукраїнська акція стартувала зі Львова і продовжиться в інших великих містах.

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