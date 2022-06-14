Mіські новини Новини У Дніпрі відбулась акція «Запустимо серце разом» 14.06.2022 20:13 Всеукраїнська акція «Запустимо серце разом» відбулася в Дніпрі. У місті встановили дефібрилятори та провели тренінг із надання домедичної допомоги. Всеукраїнська акція стартувала зі Львова і продовжиться в інших великих містах. Продовжити читання Уперед Волонтерки з Підгородного готують сухі борщі для військовихНазад Мешканці лівого берега Дніпра провели традиційний суботник Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Драмікомі проходить фестиваль “Мельпомена Таврії” 14.06.2022 22:05 Mіські новини Новини Мешканці лівого берега Дніпра провели традиційний суботник 14.06.2022 21:22 Mіські новини Новини Волонтерки з Підгородного готують сухі борщі для військових 14.06.2022 19:18 Mіські новини Новини Ворог не полишає спроби захватити Слов’янськ та Сєвєродонецьк. Війна в Україні на 14 червня 14.06.2022 17:15 Mіські новини Новини Спека у Дніпрі: як не наражати себе на небезпеку? 14.06.2022 9:37 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.06.2022 14.06.2022 6:55