Волонтерки з Підгородного готують сухі борщі для військових

14.06.2022 19:18

Сухі борщі за власним рецептом роблять господині з Підгородного. Жінки об’єдналися та щодня готують перші страви та передають їх бійцям на передову. Починали з десятка порцій, але за два місяці об’єми роботи зросли в рази. Скільки зараз готують порцій та які мають потреби?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

У Драмікомі проходить фестиваль “Мельпомена Таврії”

14.06.2022 22:05

Мешканці лівого берега Дніпра провели традиційний суботник

14.06.2022 21:22

У Дніпрі відбулась акція «Запустимо серце разом»

14.06.2022 20:13

Ворог не полишає спроби захватити Слов’янськ та Сєвєродонецьк. Війна в Україні на 14 червня

14.06.2022 17:15

Спека у Дніпрі: як не наражати себе на небезпеку?

14.06.2022 9:37

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.06.2022

14.06.2022 6:55
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com