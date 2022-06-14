Волонтерки з Підгородного готують сухі борщі для військових

Сухі борщі за власним рецептом роблять господині з Підгородного. Жінки об’єдналися та щодня готують перші страви та передають їх бійцям на передову. Починали з десятка порцій, але за два місяці об’єми роботи зросли в рази. Скільки зараз готують порцій та які мають потреби?

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